Українцям масово відмовляють в перетині польського кордону: що відбувається 

Українцям, які перетинають кордон з Польщею, заборонено ввозити будь-які продукти. Для прикладу, якщо спробувати провезти бутерброди, то у випадку їх виявлення польські прикордонники можуть відмовити власнику продуктів перетнути кордон.

Про це повідомили у Львівській митній службі на офіційній сторінці у Фейсбук. В службі зазначають, що за даними польської сторони, громадяни, які перетинають українсько-польський кордон у напрямку Польщі не можуть перевозити з собою харчові продукти. В перелік заборонених продуктів входять: бутерброді, овочі, фрукти, риба, м’ясні, молочні, хлібобулочні вироби та інші продукти.

З дозволеного лише вода, консерви в металевій або скляній тарі, 2 пачки сигарет та алкоголь в дозволених нормах. У випадку порушень таких громадян та їх транспортні засоби будуть повертати до України.

До того ж українці останнім часом скаржаться на посилення контролю. За їх словами оглядають дуже суворо та змушують викидати заборонені товари. А також попереджають, що наступного разу відмовлять перетинати кордон у випадку порушення.

Крім того, Польща закриває свої кордони і для бізнесу. Польща та Угорщина перекрили свої кордони для експорту українського зерна. якщо Європейський союз не прийме рішення положити заборону після 17 серпня.

Також проти української агропродукції виступають Болгарія, Словаччина та Румунія. Фермери цих країн незадоволені тим, що дешеве зерно з України потрапляє на їх територію.

Водночас така ситуація дуже невтішна для українських фермерів, адже попри непоганий врожай, отримати прибуток неможливо. Окупанти завдають ударів по портовій інфраструктурі, щоб унеможливити роботу “Зернового коридору”. Тож наступного року можуть виникнути значні проблеми, адже українські фермери просто не матимуть можливості провести посівну кампанію через відсутність коштів на закупівлю посівного матеріалу та добрив, а, як відомо, препарати для підживлення коштують дуже недешево.