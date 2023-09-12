Стало відомо, чи переводитимуть в Україні годинник на “зимовий час”

В Україні двічі на рік відбувається одна й та ж традиція, а саме — переведення годинника на “літній” та на “зимовий” час. Найближче переведення має відбутися в останні вихідні жовтня. Зазвичай годинними переводять о 4:00 ранку, і у випадку із “зимовим” часом потрібно переводити стрілку на годину назад. Робити це можна ще звечора, щоб не прокидатися спеціально посеред ночі. Ну а сучасні гаджети, а також деякі смартгодинники переводяться самостійно. Кожного року навколо цієї процедури триває безліч дискусій. Наприклад, в Уряді вже неодноразово пропонували відмовитися від цієї традиції, однак щороку ці дебати нічим не закінчуються. Цього року годинники знову будуть переводити.

Для чого це потрібно?

Наразі годинники переводять приблизно у 80 країнах світу. Однак з кожним роком кількість цих країн зменшується. Виявляється, що вперше годинники почали переводити у 1784 році з метою економити свічки, а також задля того, щоб зробити робочий день довше світловим. Мовляв, коли за вікном ще видно, то й працюється краще.

В Україні годинники вперше перевели у 1981 році й знову ж з метою продовжити світловий день для тих, хто працює. Також восени, додаткова година для сну допомагає легше прокинутися, що зазвичай досить складно в осінньо-зимовий період. Щодо весняного переведення стрілок, то тут експерти кажуть, що це навпаки негативно впливає на організм і провокує додатковий стрес.

В Уряді неодноразово заявляли, що від цієї традиції потрібно відходити, і наводили наступні аргументи:

Це зовсім не впливає на економію електроенергії. З цієї точки зору подібна процедура є зовсім недоцільною. Відмова від переходу на зимовий час дозволить нарешті позбутися так званого “московського часу” особливо в східних областях. Переведення годинників збиває біоритми організму, в результаті чого люди більше піддаються стресу, виникає так звана “осіння депресія” та інші неприємні симптоми.

Однак цього року перехід на “зимовий час” знову на не омине.