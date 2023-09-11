Некоторым из пенсионеров будут ежемесячно выплачивать по 150 гривен до основной выплаты

В Украине доплата к пенсии доступна только отдельным категориям лиц. Преимущественно это лица со статусом ветерана войны, пострадавшие или участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Также, сюда же входят те, у кого есть стаж больше нормы. Лица с инвалидностью также претендуют на надбавки, а еще в эту категорию входят пенсионеры на содержание которых есть несовершеннолетние дети: собственные или усыновленные. Если вы относитесь к такой категории населения, однако не получаете эту надбавку, а она составляет 150 гривен в месяц на ребенка, то нужно обратиться в Пенсионный Фонд и написать соответствующее заявление.

Как оформить прибавку?

На данную доплату претендуют лица, являющиеся пенсионерами и не работающие, а только получающие пенсию. То есть лицо не должно быть трудоустроенным или заниматься предпринимательской деятельностью.

Чтобы оформить доплату, необходимо обратиться в ближайшее отделение ПФУ и предоставить следующий пакет документов:

Паспорт обращающегося лица. Идентификационный код. Трудовую книгу. Свидетельства о рождении детей, состоящих на иждивении пенсионера. Справку из местных органов власти или ЦНАПа о том, что ребенок действительно проживает совместно с пенсионером и находится на его содержании.

Прибавка будет приходить до момента, пока ребенок не станет совершеннолетним. Также пенсионер обязательно должен сообщить, если решил трудоустроиться или открыть собственный бизнес. В таком случае начисление доплаты прекращается.

Какие доплаты актуальны по состоянию на 2023 год?

В этом году количество надбавок очень ограничено. Все из-за войны и сложной экономической ситуации в стране. Все, что оставили для пенсионеров, — это мартовскую индексацию и возрастную надбавку. Возрастная надбавка будет начисляться, когда лицу исполнится 70, 75 и 80 лет. Среди условий ее получения необходимое количество стажа.