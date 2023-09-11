Некоторым из пенсионеров будут ежемесячно выплачивать по 150 гривен до основной выплаты

В Украине доплата к пенсии доступна только отдельным категориям лиц. Преимущественно это лица со статусом ветерана войны, пострадавшие или участвовавшие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Также, сюда же входят те, у кого есть стаж больше нормы. Лица с инвалидностью также претендуют на надбавки, а еще в эту категорию входят пенсионеры на содержание которых есть несовершеннолетние дети: собственные или усыновленные. Если вы относитесь к такой категории населения, однако не получаете эту надбавку, а она составляет 150 гривен в месяц на ребенка, то нужно обратиться в Пенсионный Фонд и написать соответствующее заявление.
Как оформить прибавку?
На данную доплату претендуют лица, являющиеся пенсионерами и не работающие, а только получающие пенсию. То есть лицо не должно быть трудоустроенным или заниматься предпринимательской деятельностью.
Чтобы оформить доплату, необходимо обратиться в ближайшее отделение ПФУ и предоставить следующий пакет документов:
- Паспорт обращающегося лица.
- Идентификационный код.
- Трудовую книгу.
- Свидетельства о рождении детей, состоящих на иждивении пенсионера.
- Справку из местных органов власти или ЦНАПа о том, что ребенок действительно проживает совместно с пенсионером и находится на его содержании.
Прибавка будет приходить до момента, пока ребенок не станет совершеннолетним. Также пенсионер обязательно должен сообщить, если решил трудоустроиться или открыть собственный бизнес. В таком случае начисление доплаты прекращается.
Какие доплаты актуальны по состоянию на 2023 год?
В этом году количество надбавок очень ограничено. Все из-за войны и сложной экономической ситуации в стране. Все, что оставили для пенсионеров, — это мартовскую индексацию и возрастную надбавку. Возрастная надбавка будет начисляться, когда лицу исполнится 70, 75 и 80 лет. Среди условий ее получения необходимое количество стажа.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter