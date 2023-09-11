Декому з пенсіонерів щомісячно виплачуватимуть по 150 гривень до основної виплати

В Україні доплата до пенсії доступна лише окремим категоріям осіб. Переважно це особи зі статусом ветерана війни, ті хто постраждав або брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Також, сюди ж входять ті в кого є стажу більше від норми. Особи з інвалідністю також претендують на надбавки, а ще в цю категорію входять пенсіонери на утриманні яких є неповнолітні діти: власні чи усиновлені. Якщо ви належите до такої категорії населення, однак не отримуєте цю надбавку, а вона становить 150 гривень у місяць на одну дитину, то потрібно звернутися до Пенсійного Фонду і написати відповідну заяву.

Як оформити надбавку?

На дану доплату претендують особи, які є пенсіонерами та не працюють, а лише отримують пенсію. Тобто особа не повинна бути працевлаштованою, чи займатися підприємницькою діяльністю.

Щоб оформити доплату, потрібно звернутись у найближче відділення ПФУ та надати наступний пакет документів:

Паспорт особи, яка звертається. Ідентифікаційний код. Трудову книжку. Свідоцтва про народження дітей, які перебувають на утриманні пенсіонера. Довідку з місцевих органів влади чи ЦНАПу, про те, що дитина дійсно проживає спільно з пенсіонером та перебуває на його/її утриманні.

Надбавка приходитиме до моменту поки дитина не стане повнолітньою. Також, пенсіонер обов’язково повинен повідомити, якщо вирішив працевлаштуватися або відкрити власний бізнес. В такому випадку нарахування доплати припиняється.

Які доплати актуальні станом на 2023 рік?

Цьогоріч кількість надбавок дуже обмежена. Все через війну та складну економічну ситуацію в країні. Все що залишили для пенсіонерів — це березневу індексацію та вікову надбавку. Вікова надбавка нараховуватиметься коли особі виповниться 70, 75 та 80 років. Серед умов її отримання — необхідна кількість стажу.