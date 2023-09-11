Абоненты Vodafone могут получить более выгодные тарифы с помощью Дии

Мобильный оператор Водафон уверенно внедряет различные новые функции и опции для того, чтобы стать еще лучше для своих клиентов. Компания конкурирует за абонентов с не менее популярной компанией «Киевстар» и «Лайфселл». И вот снова в Водафоне подготовили сюрприз. Говорят, заработала новая опция, которая поможет пользователям через несколько секунд перейти с обычного тарифного плана на контрактный. Раньше для этого нужно было посещать отделение, обязательно прихватив с собой паспорт. Сейчас все можно сделать дома причем в считанные минуты.

Как изменить тарифные планы?

В компании заявили, что для того, чтобы воспользоваться опцией, нужно иметь приложение от компании Водафон и приложение “Дия”. В приложении мобильного оператора нужно зайти в раздел “Тарифы” и выбрать наиболее подходящий вам. После этого, приложение потребует подтверждения личности через “Дию”. Это легко сделать, и вот вы уже владелец нового контрактного тарифа.

“Контрактные тарифы имеют обычно большее наполнение – большие объемы гигабайт, минут для разговоров и SMS – по той же цене, что предлагают тарифы подписки, например, контрактный тариф Red Start за 175 грн в месяц предлагает 20ГБ скоростного интернета, безлимит на звонки в сети Vodafone Украина, 200 минут на другие украинские сети и 200 SMS. Также новые пользователи контрактных тарифов получают дополнительную скидку на стоимость тарифа в течение 3-6 месяцев“, — пишет на сайте компании Vodafone.

Также контрактный тариф имеет ряд других преимуществ. К примеру, возможность оставаться на связи даже если средств на счете не осталось. А еще, контрактный счет позволяет лучше защитить номер от мошенников, ведь сегодня очень много схем с кражами мобильных номеров, причем делают это удаленно.

В Водафоне заявляют, что это не последнее их обновление. Сейчас они работают над тем, чтобы еще больше развивать приложение и делать его еще более комфортным для пользователей.