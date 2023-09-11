Абоненти Vodafone можуть отримати більш вигідні тарифи за допомогою Дії

Мобільний оператор Водафон впевнено впроваджує різноманітні нові функції та опції для того, аби ставати ще кращими для своїх клієнтів. Компанія конкурує за абонентів з не менш популярною компанією Київстар та Лайфселл. І ось знову у Водафон підготували сюрприз. Кажуть, запрацювала нова опція, яка допоможе користувачам за кілька секунд перейти зі звичайного тарифного плану на контрактний. Раніше для цього потрібно було відвідувати відділення обов’язково прихопивши з собою паспорт. Зараз все можна зробити вдома причому за лічені хвилини.

Як змінювати тарифні плани?

У компанії заявили, що для того аби скористуватися опцією потрібно мати додаток від компанії Водафон та додаток “Дія”. В додатку мобільного оператора потрібно зайти в розділ “Тарифи” та вибрати той, що найбільше вам підходить. Після цього, додаток вимагатиме підтвердження особи через “Дію”. Це легко зробити й ось ви вже власник нового контрактного тарифу.

“Контрактні тарифи мають зазвичай більше наповнення – більші обсяги гігабайт, хвилин для розмов та SMS – за ту саму ціну, що пропонують тарифи передплати, наприклад, контрактний тариф Red Start за 175 грн на місяць пропонує 20ГБ швидкісного інтернету, безліміт на дзвінки у мережі Vodafone Україна, 200 хвилин на інші українські мережі та 200 SMS. Також нові користувачі контрактних тарифів отримують додаткову знижку на вартість тарифу протягом 3-6 місяців”, – пише на сайті компанії Vodafone.

Також контрактний тариф має низку інших переваг. Наприклад, можливість залишатись на зв’язку навіть якщо коштів на рахунку не залишилось. А ще, контрактний рахунок дозволяє краще захистити номер від шахраїв, адже сьогодні є дуже багато схем із крадіжками мобільних номерів, причому роблять це віддалено.

У Водафон заявляють, що це не останнє їх оновлення. Саме зараз вони працюють над тим, щоб ще більше розвивати додаток та робити його ще комфортнішим для користувачів.