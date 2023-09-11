НБУ ужесточает контроль за переводами между картами: чей счет заблокируют уже завтра

Украинские банки должны проверять своих клиентов, если их расходы превышают те, что были указаны в анкетах при открытии счета. Напомним, что все клиенты банков при открытии счета или актуализации данных указывают ожидаемый месячный уровень доходов.

По новым правилам Нацбанка, которые вступили в силу с 7 сентября, банки должны реагировать на случаи, когда фактические суммы превышают заявленные. В НБУ отмечают, что теперь на банки возложена обязанность по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленных клиентом. В то же время это требование не распространяется на клиентов-физических лиц, осуществляющих обычные денежные операции на суммы и в объемах, которые имеют рациональное объяснение.

В то же время обязательному контролю будут подлежать такие операции в следующих случаях:

сумма транзакции превышает 400 тысяч гривен;

одна из сторон финансовой операции зарегистрирована, проживает, находится или имеет счет в России или государстве, которое должным образом не выполняет рекомендации международных межправительственных организаций;

финансовые операции касаются политически важных лиц, членов их семей или других лиц, которые имеют к ним отношение;

если проводится платежная операция по переводу средств за границу;

если осуществляется финансовая операция с наличными, подразумевается внесение, перевод или получение средств;

как электронного е-резидента, который осуществляет финансовые операции.

Отдельно стоит отметить, что под финансовый мониторинг подпадают так называемые подозрительные операции, в таком случае сумма не имеет значения. Например, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение, что финансовые операции — это результат преступной деятельности или они связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.

Напомним, что эксперты в очередной раз подчеркивают, что спрогнозировать реальный курс доллара после окончания войны невозможно. Также стало известно, что уже в 2024 году курс гривны может достичь 41,4 гривны за доллар. По словам министра финансов Сергея Марченко, его беспокоит укрепление гривны. Это минус, о котором идут активные коммуникации с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров.