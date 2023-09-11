НБУ посилює контроль за переказами між картками: чий рахунок заблокують вже завтра

Українські банки повинні перевіряти своїх клієнтів, якщо їх витрати перевищують ті, що були вказані в анкетах при відкритті рахунку. Нагадаємо, що всі клієнти банків при відкритті рахунку або актуалізації даних вказують очікуваний місячний рівень доходів.

За новими правилами Нацбанку, які набрали чинності з 7 вересня, банки повинні реагувати на випадки, коли фактичні суми перевищують заявлені. В НБУ зазначають, що тепер на банки покладений обов’язок з реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом. Водночас ця вимога не розповсюджується на клієнтів-фізичних осіб, які здійснюють звичайні грошові операції на суми та в обсягах, які мають раціональне пояснення.

Водночас обов’язковому контролю будуть підлягати такі операції у таких випадках:

сума транзакції перевищує 400 тисяч гривень;

одна зі сторін фінансової операції зареєстрована, проживає, перебуває чи має рахунок в росії або державі, яка належним чином не виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій;

фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їх сімей або інших осіб, які мають до них стосунок;

якщо проводиться платіжна операція з переказу коштів за кордон;

якщо здійснюється фінансова операція з готівкою, мається на увазі внесення, переказ чи отримання коштів;

як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Окремо варто зазначити, що під фінансовий моніторинг підпадають так звані підозрілі операції, в такому випадку сума не має значення. Для прикладу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу є підозра, що фінансові операції — це результат злочинної діяльності або вони пов’язані з фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового ураження.

Нагадаємо, що експерти вкотре наголошують, що спрогнозувати реальний курс долара після закінчення війни неможливо. Також стало відомо, що вже у 2024 році курс гривні може сягнути 41,4 гривні за долар. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, його турбує зміцнення гривні. Це мінус, про який йдуть активні комунікації з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів.