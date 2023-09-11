Пенсии украинцев могут сократить на 20-50%: названы причины

В Украине у пенсионеров на законодательном уровне могут взимать до 50% от размера пенсии. Именно поэтому важно знать, в каких ситуациях могут отобрать половину выплаты.

Почему могут забрать 50% пенсии

Процент отчисления с пенсии может меняться, и составляет от 20 до 50%.

С пенсии могут отчислять часть суммы, но не более 50%, на следующие цели:

на содержание членов семьи, то есть взыскание алиментов;

на возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций;

на возмещение пенсионером убытков, которые нанесли увечье или нанесли другой вред здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

на возврат полученных лишних сумм заработной платы в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Следует отметить, что из других видов взысканий может быть отчислено лишь чуть более 20% от пенсии.

Также украинцев могут лишить части пенсии, если те возобновили трудовую деятельность или бизнес. В таком случае нужно сообщить об этом в пенсионный фонд Украины в течение 10 дней. Если этого не сделать, то нарушителя заставят вернуть излишне выплаченные средства. Если пенсионер отказывается добровольно вернуть переплату, то Пенсионный фонд Украины должен принять решение об отчислении 20% из будущих пенсий для погашения задолженности.

Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно несколькими способами: лично или подать соответствующее заявление через личный кабинет в веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого понадобится квалифицированная электронная подпись.

Напомним, что сейчас украинцы должны пройти физическую идентификацию в ближайшем отделении Ощадбанка, если они получают пенсию или другой вид социальной выплаты. Иначе им заморозят социальные выплаты до тех пор, пока не будет пройдена идентификация. Для прохождения этой процедуры достаточно предоставить удостоверение личности и карточку. В банке проведут операцию с внесением пин-кода, например, проверка баланса или снятие средств.