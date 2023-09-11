Пенсії українців можуть скоротити на 20-50%: названо причини

В Україні в пенсіонерів на законодавчому рівні можуть стягувати до 50% від розміру пенсії. Саме тому важливо знати, в яких ситуаціях можуть відібрати половину виплати.

Чому можуть забрати 50% пенсії

Відсоток відрахування з пенсії може змінюватися, та становить від 20 до 50%.

З пенсії можуть відраховувати частину суми, але не більше 50%, на наступні цілі:

на утримання членів сім’ї, тобто стягнення аліментів;

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;

на відшкодування пенсіонером збитків, які завдали каліцтво або завдали іншої шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених чинним законодавством випадках.

Слід зазначити, що з інших видів стягнень може бути відраховано лише трохи більш як 20% від пенсії.

Також українців можуть позбавити частини пенсії, якщо ті відновили трудову діяльність або бізнес. В такому разі потрібно повідомити про це пенсійний фонд України протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, то порушника змусять повернути надмірно виплачені кошти. Якщо пенсіонер відмовляється добровільно повернути переплату, то Пенсійний фонд України має ухвалити рішення про відрахування 20% з майбутніх пенсій для погашення заборгованості.

Повідомити ПФУ про працевлаштування можна кількома способами: особисто або подати відповідну заяву через особистий кабінет у веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис.

Нагадаємо, що наразі українці повинні пройти фізичну ідентифікацію у найближчому відділенні Ощадбанку, якщо вони отримують пенсію або інший вид соціальної виплати. Інакше їм заморозять соціальні виплати до того часу, поки не буде пройдемо ідентифікацію. Для проходження цієї процедури достатньо надати посвідчення особи та картку. В банку проведуть операцію з внесенням пін-коду, для прикладу, перевірка балансу чи зняття коштів.