В Украине меняют подход к мобилизации: как это повлияет на рядового украинца

Совету национальной безопасности и обороны предлагают убрать формулировку “ограниченно годный”. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, даже те граждане, которые имеют проблемы со здоровьем все равно должны служить, даже и не на передовой.
В эфире телемарафона омбудсмен рассказал, что зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционных составляющих были выданы справки гражданам, которые не имеют проблем со здоровьем, но у них есть статус “непригодных”, в то же время людям, с проблемами со здоровьем и многолетними диагнозами, имеют справки “ограниченно пригодны”.
По словам Лубинца, этот вопрос будет внесен на рассмотрение во время ближайшего заседания СНБО. По его мнению, гражданин Украины должен быть или пригодным к несению службы, или непригодным.
Например, если человек непригоден для выполнения боевых задач, то он может выполнять задачи в штабе или в составе ракетных войск.
По его словам, он дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченной пригодности, непригодности или полной пригодности был урегулирован через военные профессии.
- Это регулирование, по мнению Лубинца, должно четко показать гражданам Украины, что если человек пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он может нести службу в определенных войсках, которые, например, не связаны с выполнением задач на передовой.
- Он отмечает, что процедура должна происходить максимально прозрачно и понятно для граждан. Кроме того, к электронной базе должны иметь доступ граждане, врачи и институты, осуществляющие парламентский контроль.
- По мнению омбудсмена, это сделает невозможным коррупцию и даст возможность действительно защищать права граждан, если они нарушаются.
- Лубинец также сообщил, что сейчас проверили уже 75% военно-врачебных комиссий, остальные планируют проверить до конца сентября.
Напомним, что в Раде предлагают мобилизовать студентов в обмен на бесплатное образование.
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