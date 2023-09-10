В Украине меняют подход к мобилизации: как это повлияет на рядового украинца

Совету национальной безопасности и обороны предлагают убрать формулировку “ограниченно годный”. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, даже те граждане, которые имеют проблемы со здоровьем все равно должны служить, даже и не на передовой.

В эфире телемарафона омбудсмен рассказал, что зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционных составляющих были выданы справки гражданам, которые не имеют проблем со здоровьем, но у них есть статус “непригодных”, в то же время людям, с проблемами со здоровьем и многолетними диагнозами, имеют справки “ограниченно пригодны”.

По словам Лубинца, этот вопрос будет внесен на рассмотрение во время ближайшего заседания СНБО. По его мнению, гражданин Украины должен быть или пригодным к несению службы, или непригодным.

Например, если человек непригоден для выполнения боевых задач, то он может выполнять задачи в штабе или в составе ракетных войск.

По его словам, он дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченной пригодности, непригодности или полной пригодности был урегулирован через военные профессии.

Это регулирование, по мнению Лубинца, должно четко показать гражданам Украины, что если человек пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он может нести службу в определенных войсках, которые, например, не связаны с выполнением задач на передовой.

Он отмечает, что процедура должна происходить максимально прозрачно и понятно для граждан. Кроме того, к электронной базе должны иметь доступ граждане, врачи и институты, осуществляющие парламентский контроль.

По мнению омбудсмена, это сделает невозможным коррупцию и даст возможность действительно защищать права граждан, если они нарушаются.

Лубинец также сообщил, что сейчас проверили уже 75% военно-врачебных комиссий, остальные планируют проверить до конца сентября.

Напомним, что в Раде предлагают мобилизовать студентов в обмен на бесплатное образование.