В Україні змінюють підхід до мобілізації: як це вплине на пересічного українця

Раді національної безпеки та оборони пропонують прибрати формулювання “обмежено придатний”. За словами вповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, навіть ті громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям все одно повинні служити, навіть і не на передовій.

В ефірі телемарафону омбудсмен розповів, що зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційні складові були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров’ям, але у них є статус “непридатних”, водночас людям, у яких проблеми зі здоров’ям та багаторічні діагнози, мають довідки “обмежено придатні”.

За словами Лубінця, це питання буде внесено на розгляд під час найближчого засідання РНБО. На його думку, громадянин України повинен бути або придатним до несення служби, або непридатним.

Для прикладу, якщо людина непридатна для виконання бойових завдань, то вона може виконувати завдання в штабі чи в складі ракетних військ.

За його словами, він дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмеженої придатності, непридатності чи повної придатності було врегульовано через військові професії.

Це регулювання, на думку Лубінця, повинне чітко показати громадянам України, якщо особа придатна, але в неї є проблеми зі здоров’ям, то вона має нести службу в певних військах, які, наприклад, не пов’язані з виконанням завдань на передовій.

Він зазначає, що процедура повинна відбуватися максимально прозоро та зрозуміло для громадян. Крім того, до електронної бази повинні мати доступ громадяни, лікарі та інститути, які здійснюють парламентський контроль.

На думку омбудсмена, це зробить неможливим корупцію та дасть можливість справді захищати права громадян, якщо вони порушуються.

Лубінець тако повідомив, що зараз перевірили вже 75% військово-лікарських комісій, інші планують перевірити до кінця вересня.

Нагадаємо, що в Раді пропонують мобілізовувати студентів в обмін на безкоштовну освіту.