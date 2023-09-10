Украинцам массово продают некачественные доллары: в ПриватБанке объяснили, что происходит

Клиенты ПриватБанка в последнее время жалуются на некачественные долларовые купюры. При попытке купить валюту, клиентам предлагают “зеленые” 1996 года выпуска или слишком изношенные.

Об этом один из клиентов банка написал на специализированном форуме Минфин. Он жалуется, что уже несколько раз заранее заказывал валюту в отделении, но по факту ему сообщают, что есть только старые доллары, или вообще изношенные и с пятнами, да еще и номиналом по 20 долларов.

В банке отреагировали на обвинения и объяснили, что по правилам НБУ должны принимать все купюры, кроме тех, которые слишком изношены. Поэтому в результате клиентам выдают деньги, которые банк получил от других клиентов.

В ПриватБанке отмечают, что в отделении всегда выдают купюры, которые прошли дополнительную проверку. Клиентам выдают платежные купюры. Все банки работают с долларами старого и нового образца. К тому же всегда можно отказаться от купюры, если она кажется клиенту ненадлежащего качества.

Какие купюры могут не принимать

Банки и обменники, которые не принимают валюту для инкассо, могут не отказать в обмене значительно изношенных деньг. Иначе им придется уже самостоятельно отправлять поврежденные деньги в иностранный банк для обмена. Сумму комиссии в таком случае нужно указывать так, чтобы это было заметно клиентам.

Что касается того, как определить уровень износа валюты, то есть четкий перечень от НБУ, предлагаем ознакомиться с ним.

Купюра разорвана или разрезана на несколько частей.

Удалены отдельные цифры, значение номинала текстом, поврежден портрет, оптические элементы невозможно рассмотреть.

Цвет бумаги изменился, а пятна и загрязнения занимают более чем половину площади купюры.

Купюры обгоревшие, прожженные, или слишком старые.

На купюре есть явные типографские недостатки.

Кстати, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас украинцам не стоит массово скупать доллары, как и продавать их. Вместо этого лучше инвестировать во внутренние государственные облигации.