Українцям масово продають неякісні долари: в ПриватБанку пояснили, що відбувається

Клієнти ПриватБанку останнім часом скаржаться на неякісні доларові купюри. При спробі купити валюту, клієнтам пропонують “зелені” 1996 року випуску або надто зношені.

Про це один із клієнтів банку написав на спеціалізованому форумі Мінфін. Він скаржиться, що вже кілька разів наперед замовляв валюту в відділенні, але по факту йому повідомляють, що є лише старі долари, або взагалі зношені та з плямами, та ще і номіналом по 20 доларів.

В банку відреагували на звинувачення та пояснили, що за правилами НБУ повинні приймати всі купюри, крім тих, які надто зношені. Тому в результаті клієнтам видають гроші, які банк отримав від інших клієнтів.

В ПриватБанку зазначають, що в відділенні завжди видають купюри, які пройшли додаткову перевірку. Клієнтам видають платіжні купюри. Всі банки працюють з доларами старого та нового зразка. До того ж завжди можна відмовитися від купюри, якщо вона здається клієнту неналежної якості.

Які купюри можуть не приймати

Банки та обмінники, які не приймають валюту для інкасо, можуть відмовитися обміняти значно зношені гроші. Інакше їм доведеться вже самостійно відправляти пошкоджені гроші в іноземний банк для обміну. Суму комісії в такому разі потрібно вказувати так, щоб це будо помітно клієнтам.

Щодо того, як визначити рівень зношення валюти, то є чіткий перелік від НБУ, пропонуємо ознайомитися з ним..

Купюра розірвана або розрізана на кілька частин. Видалені окремі цифри, значення номіналу текстом, пошкоджений портрет, оптичні елементи неможливо розглянути. Колір папери змінився, а плями та забруднення займають більш ніж половину площі купюри. Купюри обгорілі, пропалені, або надто старі. На купюрі є явні типографські недоліки.

До речі, за словами керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, зараз українцям не варто масово скуповувати долари, як і продавати їх. Замість цього краще інвестувати у внутрішні державні облігації.