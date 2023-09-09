ПриватБанк анонсировал массу обновлений, которые коснутся всех клиентов: изменения начнутся с 18 сентября

В настоящее время ПриватБанк активно работает над масштабными обновлениями, которые в первую очередь должны коснуться приложения Приват24. Новые обновления выйдут как для IOS, так и Android. Изменения должны начаться с 18 сентября, однако некоторые пользователи говорят, что уже почувствовали определенные обновления. В частности, некоторые шаблоны платежей в приложении уже не действительны. Например, платежи за интернет или коммунальные услуги. Некоторые жалуются, что ранее созданный платеж недействителен, поэтому людям приходится заново его создавать, введя личные счета и всю сопутствующую информацию. С 18 числа таких нюансов станет гораздо больше. Однако все это для улучшения работы и еще большего комфорта для клиентов.

Каких изменений следует ожидать?

Как уже отмечалось выше, вероятно многим придется повторно создать шаблоны некоторых платежей. Кроме этого, несколько иначе будет происходить процесс открытия и закрытия счетов. Существенно расширится функционал для предпринимателей и юридических лиц. Например, из меню “Счета”, пользователи смогут подать заявку на открытие дополнительного счета, заявку на закрытие счета, переименовать свои активные счета. А также получить реквизиты счетов, чтобы поделиться ими в любом мессенджере.

Будьте готовы и к тому, что меню “Реквизиты” больше не будет, а весь функционал будет перенесен в “Счета”.

Среди других изменений:

В меню услуги появится новый пункт “Налоги”, где можно будет просмотреть актуальную информацию об уплаченных вами налогах в течение определенного периода. Появится опция “Налоговый платеж”. Она будет находиться в меню Услуги-Платежи-Создать-Налоговый платеж. Появится специальное боковое меню, в котором будут разные видео инструкции по разным услугам.

Также больше не будет выбивать ошибку при копировании информации в меню “Назначение платежа”.