ПриватБанк анонсував оновлення, які торкнуться всіх клієнтів

Наразі ПриватБанк активно працює над масштабними оновленнями, які в першу чергу мають торкнутися додатку Приват24. Нові оновлення вийдуть як для IOS, так і Android. Зміни мали б розпочатися з 18 вересня, однак деякі користувачі кажуть, що вже відчули певні оновлення. Зокрема, деякі шаблони платежів в додатку вже не є дійсними. Наприклад, платежі за інтернет, чи комунальні послуги. Дехто скаржиться, що створений раніше платіж не є дійсним, тож людям доводиться заново його створювати, ввівши особові рахунки та всю супутню інформацію. З 18-го числа таких нюансів стане набагато більше. Однак все це задля покращення роботи та ще більшого комфорту для клієнтів.

На які зміни слід очікувати?

Як зазначалося вище, ймовірно багатьом доведеться повторно створити шаблони деяких платежів. Окрім, цього дещо по іншому буде відбуватися процес відкриття та закриття рахунків. Суттєво розшириться функціонал й для підприємців та юридичних осіб. Для прикладу, з меню “Рахунки”, користувачі зможуть подати заявку на відкриття додаткового рахунка, заявку на закриття рахунка, перейменувати свої активні рахунки. А також, отримати реквізити рахунків, щоб поділитися ними у будь-якому месенджері.

Будьте готовими й до того, що меню “Реквізити” більше не буде, а весь функціонал буде перенесено в “Рахунки”.

Серед інших змін:

В меню послуги з’явиться новий пункт “Податки”, де можна буде подивитися актуальну інформацію про сплачені вами податки впродовж певного періоду. З’явиться опція “Податковий платіж”. Вона знаходитиметься у меню Послуги-Платежі-Створити-Податковий платіж. З’явиться спеціальне бокове меню в котрому будуть різні відео інструкції по різних послугах.

Також більше не буде вибивати помилку при копіюванні інформації в меню “Призначення платежу”.