Верховная Рада придумала, как законно мобилизовать еще одну категорию мужчин

Верховная Рада предлагает принудить студентов к добровольной мобилизации. Таким образом, если студент добровольно согласится на службу в рядах Вооруженных сил Украины, то государство обеспечит им получение образования бесплатно.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9672-1 о внесении изменений в закон о мобилизационной подготовке к мобилизации. Цель документа – стимулировать студентов добровольно обращаться в Территориальные центры комплектования и социальной защиты с просьбой мобилизовать их.

Проект закона предусматривает, что граждане, которые учатся на платной основе, могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу. В таком случае государство обеспечит им получение соответствующего образования абсолютно бесплатно.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что реализация предложенного проекта закона не требует немедленных дополнительных расходов из государственного бюджета.

В то же время этот документ должен пройти еще два чтения в парламенте и получить подпись президента.

Стоит добавить, что представитель президента в Верховной Раде и член оборонного комитета Федор Вениславский заявил, что отсрочку от мобилизации для студентов, которые получают второе высшее образование, нужно отменить. В этом правительство видит злоупотребления и попытки уклониться от прохождения службы в рядах ВСУ.

В то же время новый законопроект не выдерживает критики. Ведь раньше лица, проходившие службу в АТО/ООС, могли бесплатно учиться в высших учебных заведениях и даже получать социальную стипендию. Этой возможностью достаточно активно пользовались. Поэтому предложение получения бесплатного образования в обмен на службу в армии не является слишком привлекательным.

Напомним, что в Украине массово усиливают мобилизационные мероприятия. Дело в том, что контрнаступление требует немалых жертв, к тому же есть множество военных, которые несут службу с начала вторжения российских оккупантов. Им нужен отпуск и отдых, а заменить их могут только хорошо обученные военные.