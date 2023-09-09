Верховна Рада придумала, як законно мобілізувати ще одну категорію чоловіків

Верховна Рада пропонує змусити студентів до добровільної мобілізації. Таким чином, якщо студент добровільно погодиться на службу в лавах Збройних сил України, то держава забезпечить їм отримання освіти безкоштовно.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9672-1 про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку до мобілізації. Мета документа — стимулювати студентів добровільно звертатися до Територіальних центрів комплектування та соціального захисту з проханням мобілізувати їх.

Проєкт закону передбачає, що громадяни, які навчаються на платній основі, можуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу. В такому разі держава забезпечить їм отримання відповідної освіти абсолютно безкоштовно.

Водночас автори законопроєкту наголошують на тому, що реалізації запропонованого проєкту закону не вимагає негайних додаткових витрат з державного бюджету.

Водночас цей документ повинен пройти ще два читання в парламенті та отримати підпис президента.

Варто додати, що представник президента в Верховній Раді та член оборонного комітету Федір Веніславський заявив, що відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту, потрібно скасувати. В цьому уряд бачить зловживання та намагання ухилитися від проходження служби в лавах ЗСУ.

Водночас новий законопроєкт не витримує критики. Адже раніше особи, які проходили службу в АТО/ООС, могли безкоштовно навчатися в вищих навчальних закладах та навіть отримувати соціальну стипендію. Цією можливість досить активно користувалися. Тож пропозиція отримання безкоштовної освіти в обмін на службу в армії не є надто привабливою.

Нагадаємо, що в Україні масово посилюють мобілізаційні заходи. Річ у тім, що контрнаступ вимагає чималих жертв, до того ж є безліч військових, які несуть службу від початку вторгнення російських окупантів. Їм потрібна відпустка та відпочинок, а замінити їх можуть лише добре навчені військові.