Служить будут все: в одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что в области планируют существенно увеличить мобилизационные мероприятия. Таким образом предполагается, что власти будут более тесно сотрудничать с местным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.
Что изменится
Как утверждает Роман Семенуха, с целью выполнения планов, которые поставило государство, Харьковская областная военная администрация усилит сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий.
Также предполагается создание комиссий в районных военных администрациях и населенных пунктах региона с целью усиления мобилизационных мероприятий.
Подобная ситуация будет по всей стране.
Сейчас в Украине массово борются с уклонистами, задерживают руководителей ТЦК и руководителей ВВК, которые за немалые средства помогали избегать призыва.
Только за сегодня известно:
- В Черкассах: задержан представитель военно-врачебной комиссии Черкасс. Он за взятки обещал своим клиентам “помощь” в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гумпомощи.
- В Сумах: ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов. После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в “штат” специально созданных предприятий-перевозчиков, которые осуществляли зарубежные перевозки.
- На Львовщине: разоблачен местный уголовник, который создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех сообщников.
Напомним, что в ВР хотят наказывать за оскорбление военных, предусматривается от 3400 до 5100 грн штрафа или арест:
За неуважение к военным предлагается накладывать на человека штраф от 3400 до 5100 гривен, админарест на срок до 15 суток, привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, исправительным работам на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или общественно-полезным работам на срок от 240 до 360 дней.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter