Служить будут все: в одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что в области планируют существенно увеличить мобилизационные мероприятия. Таким образом предполагается, что власти будут более тесно сотрудничать с местным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Что изменится

Как утверждает Роман Семенуха, с целью выполнения планов, которые поставило государство, Харьковская областная военная администрация усилит сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий.

Также предполагается создание комиссий в районных военных администрациях и населенных пунктах региона с целью усиления мобилизационных мероприятий.

Подобная ситуация будет по всей стране.

Сейчас в Украине массово борются с уклонистами, задерживают руководителей ТЦК и руководителей ВВК, которые за немалые средства помогали избегать призыва.

Только за сегодня известно:

В Черкассах: задержан представитель военно-врачебной комиссии Черкасс. Он за взятки обещал своим клиентам “помощь” в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гумпомощи.

В Сумах: ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов. После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в “штат” специально созданных предприятий-перевозчиков, которые осуществляли зарубежные перевозки.

На Львовщине: разоблачен местный уголовник, который создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех сообщников.

Напомним, что в ВР хотят наказывать за оскорбление военных, предусматривается от 3400 до 5100 грн штрафа или арест:

За неуважение к военным предлагается накладывать на человека штраф от 3400 до 5100 гривен, админарест на срок до 15 суток, привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, исправительным работам на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или общественно-полезным работам на срок от 240 до 360 дней.