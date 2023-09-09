Служитимуть всі: в одній з областей України значно посилять мобілізацію

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха заявив, що в області планують суттєво збільшити мобілізаційні заходи. Таким чином передбачається, що влада буде більш тісно співпрацювати з місцевим територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Що зміниться

Як стверджує Роман Семенуха, з метою виконання планів, які поставила держава, Харківська обласна військова адміністрація посилить співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки в напрямку здійснення мобілізаційних заходів.

Також передбачається створення комісій в районних військових адміністрація та населених пунктах регіону з метою посилення мобілізаційних заходів.

Подібна ситуація буде по всій країні.

Зараз в Україні масово борються з ухилянтами, затримують керівників ТЦК та керівників ВЛК, які за чималі кошти допомагали уникати призову.

Лише за сьогодні відомо:

У Черкасах: затримано представника військово-лікарської комісії Черкас. Він за хабарі обіцяв своїм клієнтам «допомогу» в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги.

У Сумах: ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів. Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до «штату» спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення.

На Львівщині: викрито місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників.

Нагадаємо, що в ВР хочуть карати за образу військових, передбачається від 3400 до 5100 грн штрафу або арешт:

За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 3400 до 5100 гривень, адмінарешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.