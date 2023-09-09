Украинцам выплатят по 6 000 гривен: кому следует подать заявку уже сейчас

Благотворительный фонд “Право на защиту” объявил о выплате нового вида финансовой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета города Сумы. По данным от властей, средства предоставят следующим категориям граждан:

переселенцам, которые изменили место жительства после 24 февраля 2022 года;

лицам, которые не переезжали после 24 февраля 2022 года, но пострадали от войны (например, их жилье/имущество полностью или частично разрушено,

нанесение значительного вреда здоровью, смерть близких или лицо пострадало от подрыва Каховской ГЭС;

лицам, которые покинули свое место жительства после вторжения российских оккупантов, но приняли решение вернуться к постоянному месту жительства, в том числе из-за рубежа.

Также на получение денежной помощи могут рассчитывать некоторые льготные категории населения, а именно:

Семья, в которой есть только один из родителей (мать или отец) с одним или несколькими детьми младше 18 лет и с людьми пожилого возраста (от 55 лет);

Семья, которую возглавляет одно или несколько лиц пожилого возраста (старше 55 лет) или лицо пожилого возраста с несколькими детьми, если им еще не исполнилось 18 лет;

Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, в том числе с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими потребностями, каждый случай рассматривается индивидуально;

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (в этом случае требуется документальное подтверждение).

Таким образом, украинцы, относящиеся к выше перечисленным категориям, будут получать по 2 20 гривен на человека три месяца подряд. То есть в целом украинская семья может рассчитывать на получение 6 600 гривен на каждого человека.

При том, что это незначительная сумма, она поможет семьям, которые оказались в сложном положении из-за вторжения оккупантов.