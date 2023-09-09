Українцям виплатять по 6 000 гривень: кому слід подати заявку вже зараз

Благодійний фонд “Право на захист” оголосив про виплату нового виду фінансової допомоги українцям. Виплати можуть отримати внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни, що проживають в Сумах.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради міста Суми. За даними від влади, кошти нададуть наступним категоріям громадян:

переселенцям, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

особам, які не переїжджали після 24 лютого 2022 року, але постраждали від війни (наприклад, їхнє житло/майно повністю або частково зруйноване,

завдання значної шкоди здоров’ю, смерть близьких або особа постраждала від підриву Каховської ГЕС;

особам, які покинули своє місце проживання після вторгнення російських окупантів, але прийняли рішення повернутися до постійного місця проживання, в тому числі з-за кордону.

Також на отримання грошової допомоги можуть розраховувати деякі пільгові категорії населення, а саме:

Сім’я, в якій є лише один із батьків (матір або батько) з однією або кількома дітьми молодше 18 років та з людьми похилоко віку (від 55 років);

Сім’я, яку очолює одна чи кілька осіб похилого віку (старше 55 років) або особа похилого віку з кількома дітьми, яким ще не виповнилося 18 років;

Сім’ї з однією чи кількома особами з особливими потребами, в тому числі з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Список не обмежується лише цими потребами, кожен випадок розглядається індивідуально;

Прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (в цьому разі потрібне документальне підтвердження).

Таким чином, українці, що належать до вище перерахованих категорій, будуть отримувати по 2 20 гривень на особу три місяці поспіль. Тобто загалом українська сім’я може розраховувати на отримання 6 600 гривень на кожну особу. Це хоч і не значна сума, але вона може допомогти людям, які опинилися в скруті через вторгнення російських окупантів.