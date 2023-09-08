Эксперты рассказали, из-за каких действий скорость домашнего интернета может резко снизиться

Очень многие пользователи имеют привычку выключать роутер на ночь. Называют несколько причин, почему так вроде бы следует делать. Например, для экономии электроэнергии, или чтобы не подвергаться вредному излучению. Как отмечают эксперты, маршрутизатор использует минимум электричества, поэтому существенно сэкономить здесь не удастся. Что касается его вредности, то она тоже научно не подтверждена. Ну разве что роутер находится непосредственно в той комнате, в которой вы спите, тогда да – это может быть некомфортно. По мнению специалистов, если каждую ночь выключать роутер, то можно получить больше вреда, чем пользы.

Почему не рекомендуется так поступать?

Специалисты утверждают, что если часто выключать роутер из розетки, устройство не будет получать важные обновления и скорость Интернета можно существенно снизиться. Также, в инструкциях к большинству моделей указано, что перезагружать их нужно как можно реже, не чаще раза в месяц. А отключение от питания – это каждый раз автоматическая перезагрузка и соответственно сбой всех настроек.

Также, если постоянно выключать роутер, он теряет тот уровень защиты, который должен иметь. Опять же из-за отсутствия актуальных обновлений, которые очень часто приходят именно ночью. Соответственно ваша сеть становится уязвимой, и пароль может быть взломан, что тоже негативно отразится на общей скорости Интернета.

Еще одна причина почему не следует часто выключать роутер — низкая активность на линии. Провайдер может ошибочно подумать, что на вашей линии какие-то технические неполадки или Интернетом вы пользуетесь редко, а затем опять же снизить скорость.

Как улучшить сигнал?

Чтобы качество сигнала и скорость интернета была лучше, нужно правильно выбрать и установить роутер. Предпочитайте современные модели с несколькими антеннами. Что касается места расположения, то специалисты говорят, что устройство следует закрепить высоко на стене, или поставить на шкаф. Так оно будет охватывать максимальную территорию.