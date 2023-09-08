Експерти розповіли, через які дії користувачів швидкість домашнього інтернету може різко знизитися

Дуже багато користувачів мають звичку вимикати роутер на ніч. Називають кілька причин, чому так начебто варто робити. Наприклад, задля економії електроенергії, або ж щоб не піддаватися шкідливому випромінюванню. Як зазначають експерти, маршрутизатор використовує мінімум електрики, тож тут суттєво зекономити не вдасться. Щодо його шкідливості, то вона теж науково не доведена. Ну хіба що роутер знаходиться безпосередньо в тій кімнаті у якій ви спите, тоді так — це може бути некомфортно. На думку спеціалістів, якщо щоночі вимикати роутер, то можна отримати більше шкоди ніж користі.

Чому не рекомендується так робити?

Фахівці стверджують, що якщо часто вимикати роутер з розетки, то пристрій не отримуватиме важливі оновлення і швидкість Інтернету можна суттєво знизитися. Також, в інструкціях до більшості моделей вказано, що перезавантажувати їх потрібно якомога рідше, не частіше ніж раз у місяць. А відключення від живлення — це щоразу автоматичне перезавантаження і відповідно збій всіх налаштувань.

Також, якщо постійно вимикати роутер, він втрачає той рівень захисту, який мав би мати. Знову ж через відсутність актуальних оновлень, які дуже часто приходять саме вночі. Відповідно ваша мережа стає вразливою, і пароль може бути зламаний, що теж негативно відобразиться на загальній швидкості Інтернету.

Ще одна причина чому не варто часто вимикати роутер — низька активність на лінії. Провайдер може помилково подумати, що на вашій лінії якісь технічні неполадки, або ж Інтернетом ви користуєтесь рідко, а відтак знову ж знизити швидкість.

Як можна покращити сигнал?

Щоб якість сигналу та швидкість інтернету була кращою потрібно правильно вибрати та встановити роутер. Надавайте перевагу сучасним моделям з кількома антенами. Щодо місця розташування, то фахівці кажуть, що пристрій слід закріпити високо на стіні, або ж поставити на шафу. Так він охоплюватиме максимальну територію.