Жінок з деякими освітами будуть штрафувати за неявку у ТЦК: що ще відомо?

В мережі з’явилася інформація, що з 1 жовтня 2023 року всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту повинні стати на військовий облік за місцем проживання. Мова про всі спеціальності від терапевта до стоматолога. Це не дивно, адже медики завжди вважалися військовозобов’язаними, однак далеко не всі перебувають на військовому обліку й відповідно не всі мають військовий квиток. Тепер це планують змінювати, і вже з наступного місяця медикині повинні добровільно приходити у військкомати, щоб оновити свої дані. Жінки інших професій теж можуть це робити, але поки що на добровільній основі.

Що відомо про цей законопроєкт?

Військовий облік жінок у 2023 році регулюється законом Міністерства оборони України №35. Згідно з цим законом, після того, як жінки стають на військовий облік, то мають ті ж права й обов’язки, що й військовозобов’язані чоловіки.

Вони повинні:

За вимогою пройти спеціальну військову підготовку чи навчання. Повідомляти в ТЦК про працевлаштування чи зміну місця роботи.

На військовий облік мають ставати всі жінки з медичною освітою, через місяць отримання диплому. Якщо вони цього не зроблять, то отримають штраф в розмірі від 850 до 1700 гривень. Також штрафуватимуть підприємства, а точніше керівників, які працевлаштували військовозобов’язаних жінок, і не повідомили про це в ТЦК.

Щоб стати на облік потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, диплом про отримання медичної освіти, довідку з роботи в якій вказано спеціальність за якою працює жінка, свідоцтво про шлюб і народження дітей, а також заяву про взяття на облік.

Щодо того, чи зможуть жінки-медики виїжджати закордон, то є інформація, що поки таких обмежень немає.

“Наразі обмеження стосуються українських чоловіків віком від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено у постанові уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись“, – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.