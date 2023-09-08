В Министерстве финансов рассказали, возрастут ли налоги в 2024 году

На днях стало известно, что в 2024 году увеличится минимальная зарплата и пенсия. Зарплата должна остановиться на отметке в 8000 гривен, а минимальная пенсия – 2350 грн. При этом возрастут и цены на товары и услуги. Как отмечают эксперты, инфляция будет достаточно ощутимой и буквально съест те суммы, на которые вырастут выплаты. Аналитики говорят, что в 2024 году цены на продукты будут на 50% выше по сравнению с двумя предыдущими годами. Возник логический вопрос, а возрастут ли размеры налогов? Министр финансов Сергей Марченко дал ответ.

Налоги менять не планируют

Марченко заявил, что в бюджете на следующий год размер налогов остается прежним. В настоящее время правительство работает над тем, чтобы налоговая система оставалась стабильной, как минимум до завершения военного положения.

“Мы не собираемся вносить изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильна во время войны, — отмечал Марченко.

Министр отметил, что львиная доля бюджета идет на обеспечение сектора безопасности и обороны. Конечно же, средств не хватает, но правительство не планирует увеличивать их количество путем увеличения размера налогов. Говорят, что будут управляться собственными ресурсами.

“Налогов мы собираем в годовом измерении 1,3 трлн грн, расходы сектора безопасности и обороны – более 1,6 трлн грн. Мы должны принять тот факт, что бюджет на 2024 год будет с не меньшими цифрами на сектор безопасности и обороны”, – отметил Марченко.

Кроме этого Украине и дальше предоставляют разнообразные гранты и финансовую помощь международные партнеры. С этими цифрами и планируют работать, чтобы не пришлось создавать дополнительной нагрузки на население.

Налоговые льготы уже не действуют

Что касается налогов, то следует отметить, что льготных ставок для бизнеса уже нет. Все должны перейти на тот тип налогообложения, который был до войны. Также возобновились все проверки бизнеса, а затем и штрафы за невыполнение правил, например, за неиспользование кассовых аппаратов.