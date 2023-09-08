У Міністерстві фінансів розповіли, чи зростуть податки у 2024 році

Днями стало відомо, що у 2024 році зросте мінімальна зарплата та пенсія. Зарплата має зупинитися на позначці у 8000 гривень, а мінімальна пенсія — 2350 грн. Разом з цим, зростуть й ціни на товари та послуги. Як зазначають експерти, інфляція буде доволі відчутною і буквально “з’їсть” ті суми, на які зростуть виплати. Аналітики кажуть, що у 2024 році ціни на продукти будуть на 50% вищими порівняно з двома попередніми роками. Постало логічне питання, а чи зростуть розміри податків? Міністр фінансів Сергій Марченко дав відповідь.

Податки змінювати не планують

Марченко заявив, що в бюджеті на наступний рік розмір податків залишається попереднім. Наразі Уряд працює над тим, щоб податкова система залишалася стабільною, як мінімум до завершення воєнного стану.

“Ми не збираємося вносити зміни окремі у Податковий кодекс. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни“, – зазначав Марченко.

Міністр зазначив, що наразі левова частка бюджету йде на забезпечення сектору безпеки та оборони. Звісно ж, коштів бракує, але Уряд не планує збільшувати їх кількість шляхом збільшення розміру податків. Кажуть, що будуть справлятися власними ресурсами.

“Податків ми збираємо в річному вимірі 1,3 трлн грн, видатки сектору безпеки і оборони – понад 1,6 трлн грн. Ми маємо прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік буде з не меншими цифрами на сектор безпеки та оборони”, – зазначив Марченко.

Окрім цього Україні й надалі надають різноманітні гранти та фінансову допомогу міжнародні партнери. З цими цифрами й планують працювати аби не довелося створювати додаткового навантаження на населення.

Податкові пільги вже не діють

Щодо податків, то слід зазначити, що пільгових ставок для бізнесу вже немає. Всі повинні перейти на той тип оподаткування, що був до війни. Також відновилися всі перевірки бізнесу, а відтак й штрафи за невиконання правил, наприклад, за невикористання касових апаратів.