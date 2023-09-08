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Части украинцев позволят не платить за газ: кто может оформить скидку и что для этого нужно

09.09.2023
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Часть украинцев имеет право на получение льгот на оплату газа, даже на 100% скидку. И речь идет не о субсидиях. В то же время, скидка предоставляется не на весь объем потребленного топлива, сумма рассчитывается на основе среднего потребления и категории льготника. 

Так, сразу несколько категорий населения могут получить скидку на газ на основании закона “О статусе ветеранов войны, гарантиях и их социальной защите”. Сюда относятся:

  • участники боевых действий — размер льготы 75%;
  • участники войны — 50%;
  • лица с инвалидностью в результате войны —  100%;
  • члены семей погибшего ветерана войны, Защитников и Защитниц Украины —  50%;
  • лица с особыми заслугами перед Родиной —  100%;
  • родители погибшего лица с особыми заслугами —  100%;
  • вдова или вдовец лица с особыми наградами —  100%. 

Указанная льгота предоставляется только на оплату газа в рамках социальной нормы, которая рассчитывается для каждой семьи. Точная сумма зависит от количества членов семьи льготника, а также способа использования газа. Социальные нормативы являются такими:

  • газовая плита при наличии централизованного снабжения горячей водой – 3,3 кубометра газа на одного человека в месяц;
  • газовая плита при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового нагревателя – 5,4 кубометра на одного человека в месяц;
  • газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 кубометра газа на одного человека в месяц;
  • индивидуальное отопление – 4 кубометра газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц, но только в отопительный сезон. 

Также существуют ограничения по доходу семьям. Максимально его сумма рассчитывается по формуле: 

размер месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц * коэффициент 1,4. 

Значение округляется до 10 гривен. Таким образом в 2023 году среднемесячный доход в семье льготника не должен превышать 3 760 гривен на человека.

Размер месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц берется по состоянию на первое января года за который подается налоговый отчет.

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09.09.2023
1 хвилина на прочитання
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