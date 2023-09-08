Части украинцев позволят не платить за газ: кто может оформить скидку и что для этого нужно

Часть украинцев имеет право на получение льгот на оплату газа, даже на 100% скидку. И речь идет не о субсидиях. В то же время, скидка предоставляется не на весь объем потребленного топлива, сумма рассчитывается на основе среднего потребления и категории льготника.

Так, сразу несколько категорий населения могут получить скидку на газ на основании закона “О статусе ветеранов войны, гарантиях и их социальной защите”. Сюда относятся:

участники боевых действий — размер льготы 75%;

участники войны — 50%;

лица с инвалидностью в результате войны — 100%;

члены семей погибшего ветерана войны, Защитников и Защитниц Украины — 50%;

лица с особыми заслугами перед Родиной — 100%;

родители погибшего лица с особыми заслугами — 100%;

вдова или вдовец лица с особыми наградами — 100%.

Указанная льгота предоставляется только на оплату газа в рамках социальной нормы, которая рассчитывается для каждой семьи. Точная сумма зависит от количества членов семьи льготника, а также способа использования газа. Социальные нормативы являются такими:

газовая плита при наличии централизованного снабжения горячей водой – 3,3 кубометра газа на одного человека в месяц;

газовая плита при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового нагревателя – 5,4 кубометра на одного человека в месяц;

газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 кубометра газа на одного человека в месяц;

индивидуальное отопление – 4 кубометра газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц, но только в отопительный сезон.

Также существуют ограничения по доходу семьям. Максимально его сумма рассчитывается по формуле:

размер месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц * коэффициент 1,4.

Значение округляется до 10 гривен. Таким образом в 2023 году среднемесячный доход в семье льготника не должен превышать 3 760 гривен на человека.

Размер месячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц берется по состоянию на первое января года за который подается налоговый отчет.