Частині українців дозволять не платити за газ: хто може оформити знижку та що для цього потрібно

Частина українців має право на отримання пільг на оплату газу, навіть на 100% знижку. І мова йде не про субсидії. Водночас, знижка надається не на весь обсяг спожитого палива, сума розраховується на основі середнього споживання та категорії пільговика.

Отож, одразу кілька категорій населення можуть отримати знижку на газ на підставі закону “Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціальний захист”. Сюди належать:

учасники бойових дій — розмір пільги 75%;

учасники війни — 50%;

особи з інвалідністю в результаті війни — 100%;

члени сімей загиблого ветерана війни, Захисників та Захисниць України — 50%;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 100%;

батьки загиблої особи з особливими заслугами — 100%;

вдова або вдівець особи з особливими нагородами — 100%.

Вказана пільга надається лише на оплату газу в рамках соціальної норми, яка розраховується для кожної сім’ї. Точна сума залежить від кількості членів сім’ї пільговика, а також способу використання газу. Соціальні нормативи є такими:

газова плита при наявності централізованого постачання гарячої води — 3,3 кубометра газу на одну особу на місяць;

газова плита при відсутності централізованого постачання гарячої води та газового нагрівача — 5,4 кубометра на одну особу на місяць;

газова плита та газовий водонагрівач — 10,5 кубометра газу на одну особу на місяць;

індивідуальне опалення — 4 кубометри газу на кожен квадратний метр опалюваної площі на місяць, але лише в опалювальний сезон.

Також існують обмеження по доходу сім’ям. Максимально його сума розраховується за формулою:

розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб * коефіцієнт 1,4.

Значення округляється до 10 гривень. Таким чином у 2023 році середньомісячний дохід в сім’ї пільговика не повинен перевищувати 3 760 гривень на особу.

Розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатних осіб береться станом на перше січня року за який подається податковий звіт.