Цены на овощи стремительно растут: с чем это связано и будет ли дефицит овощей этой осенью

Осень только началась, а цены на овощи уже бьют все рекорды. За первую неделю осени стоимость помидоров в Украине выросла на 37%. Также отмечается резкое подорожание огурцов. Среди причин резкого подорожания аналитики проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты” называют снижение предложения указанных товаров на рынке.

Сейчас также зафиксирован рост цен на морковь и белокочанную капусту, ведь их количество на рынке также существенно уменьшилось. Большинство украинских хозяйств уже собрали урожай или завершают сбор моркови средних сортов и капусты. В то же время сбор урожая у компаний, которые высаживали поздние сорта овощей только начался.

В целом в ближайшие недели, а то и дни стоит ждать значительного повышения цен на арбузы. Это ожидаемо, ведь сезон сбора урожая приближается к финишу.

В то же время большинство овощей из борового набора в ближайшие недели несколько подешевеют. Это связано с началом периода активного сбора урожая поздних сортов. Такая же ситуация может сложиться и в сегменте тепличных овощей.

Ранее также сообщали, что оптовая цена на лук снизилась до 9 гривен за килограмм. Однако уже в ближайшее время стоимость популярного овоща может вырасти.

В целом такая ситуация не является новой. Рост и удешевление тех или иных овощей и фруктов является сезонным явлением.

В то же время цены на овощи и фрукты в этом году значительно выше. Главная причина – полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Дело в том, что лук, томаты и многие другие овощи и фрукты выращивали на юге Украины. Теперь же часть территории оккупирована, на другой – ведутся активные боевые действия. Поэтому рынок страдает от недостатка овощей и фруктов собственного производства. Соответственно это существенно влияет на цену, ведь часть популярных товаров приходится импортировать.