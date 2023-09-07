“Новій пошті” не позаздриш: Укрпошта робить послуги безкоштовними

В Україні є кілька поштових операторів і звісно ж вони сильно конкурують між собою. З таких, що найбільше на слуху “Нова пошта” та Укрпошта. Першу частіше вибирають за швидші терміни доставки, однак тепер Укрпошта може різно перегнати свого конкурента. Все через нову пропозицію, а саме безкоштовну доставку товарів. Проте є умова — товар буде доставлено безкоштовно, якщо він куплений на ОЛХ, Шафі або у Епіцентрі. У двох попередніх випадках, потрібно також, щоб продавець погодився відправити речі саме за допомогою Укрпошти.

Термін дії акції — обмежений

Слід зазначити, що доставка з цих інтернет-платформ не завжди буде безкоштовною. Це своєрідні акції, які мають термін дії та кілька додаткових вимог.

Ось, що наразі відомо:

Безкоштовна доставка з ОЛХ можлива лише до 31 жовтня 2023 року. Також нею можуть скористуватися лише ті, хто купує товари з категорії “Електроніка”, або “Мода і стиль”. Окрім цього потрібно бути зареєстрованим користувачем, та розраховуватись за товар карткою Мастеркард. Безкоштовна доставка з Шафи можлива до 31 грудня 2023 року. З умов — лише підписка на Шафу. Обмежень щодо категорій немає, тобто замовляти можна будь-який товар, неважливо які у нього габарити та вага. Безкоштовна доставка з Епіцентру також можлива до 31 грудня 2023 року. В даному випадку нема обмежень стосовно категорії товару, однак доставка діє лише на продукцію замовлену через сайт epicentrk.ua.

«Під час випробувань ми прагнемо бути серед тих, кому не байдуже, і хто готовий підтримати будь-коли. Укрпошта спільно з найпопулярнішими маркетплейсами пропонує українцям безкоштовну доставку до відділення по всій Україні. Отже, наші клієнти матимуть можливість добре заощадити на закупівлях», – прокоментувала ці акції заступник гендиректора з розвитку бізнесу Олена Степина.