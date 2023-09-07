Потрібно готуватися вже зараз: днями на Землю обрушиться потужна магнітна буря

Вже всередині цього тижня синоптики прогнозують високу геомагнітну активність. Через це у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття. Також можливе загострення хронічних хвороб.

За даними сервісу Gismeteo, вже в четвер 7 вересня очікуються потужні 4-бальні магнітні бурі.

Під час таких явищ можливий сильний головний біль, прискорене серцебиття, слабкість. загострення хронічних хвороб. При цьому це стосується не лише людей з хронічними хворобами чи осіб похилого віку. навіть здорові люди можуть почуватися погано

Річ у тім, що магнітні бурі пов’язані зі змінами у магнітному полі Землі. Саме тому вони чинять вплив не лише на людину, але й на нашу технологічну і комунікаційну інфраструктуру, а також на роботу космічних апаратів і супутників. Вони виникають через зміни в сонячному вітрі та сонячній активності. Ось як це відбувається.

Сонце постійно випромінює потоки заряджених частинок, відомих як сонячний вітер. Ці частинки, головним чином, складаються з електронів та протонів, і вони рухаються з великою швидкістю через Сонячну систему.

Земля має своє власне магнітне поле, яке створюється через рух рідкого заліза в зовнішному ядрі планети. Це магнітне поле відіграє важливу роль у захисті нашої атмосфери і поверхні від сонячного вітру та космічних випромінювань.

Коли потік сонячних частинок зіткнеться з магнітним полем Землі, відбувається ряд складних взаємодій. Сонячний вітер може “рухати” магнітне поле. Крім того, сонячні частинки можуть проникати через магнітне поле та потрапляти в атмосферу Землі в районі полюсів.

Якщо сонячний вітер містить особливо велику кількість заряджених частинок, вони можуть викликати інтенсивні магнітні бурі. Ці бурі включають геомагнітні бурі, які можуть призводити до збурень у магнітному полі Землі. Ці збурення можуть впливати на роботу радіоприймачів, супутникової навігації, електроенергетики та інфраструктури зв’язку.