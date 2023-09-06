Украинским пенсионерам раздают деньги от ЕС и ООН: кто получит и сколько

Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь украинским пенсионерам, проживающим в зоне ведения активных боевых действий. Деньги могут получить те, чья пенсия составляет менее 3 000 гривен. При этом ООН будет доплачивать только ту часть пенсии, которой не хватает до 3 000 гривен. Однако минимальная сумма доплаты – 100 гривен. Это незначительная сумма, но даже она может помочь миллионам украинцев хоть немного улучшить свое положение, которое и особенно усугубилось после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, помощь получают около 260 тысяч украинских пенсионеров. Денежную помощь они будут получать минимум четыре месяца.

По словам Мэтью Холлингворта, директора Всемирной продовольственной программы в Украине, с ростом цен из-за войны миллионы людей в регионах пострадали от боевых действий, им сложно приобрести вещи первой необходимости. Поэтому они вынуждены сокращать количество приемов пищи или покупать менее качественную пищу.

Европейский Союз является одним из главных партнеров Всемирной Продовольственной программы Украины. В прошлом месяце они дополнительно выделили 6,4 миллиона евро на поддержку денежной помощи незащищенным украинцам. Всего с марта 2023 года Европейский Союз перечислил более 25 миллионов евро для денежной помощи и предоставил в виде продуктов украинцам, проживающим в прифронтовых регионах и вблизи них.

Денежная помощь это один из многих способов поддержки украинцев, пострадавших от войны. Совместный проект Министерства социальной политики. Пенсионного фонда и Всемирной продовольственной программы дал возможность обеспечить такую поддержку и оказать помощь тем гражданам, которые точно не имеют денежных доплат из других источников. Это позволяет Правительству Украины и международным партнерам предоставлять финансовые ресурсы наиболее уязвимым категориям населения, а именно пенсионерам, многодетным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью и многим другим.