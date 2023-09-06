Українським пенсіонерам роздають гроші від ЄС та ООН: хто отримає та скільки

Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу українським пенсіонерам, котрі проживають в зоні ведення активних бойових дій. Гроші можуть отримати ті, чия пенсія складає менше ніж 3 000 гривень. При цьому ООН доплачуватиме лише ту частину пенсії, якої не вистачає до 3 000 гривень. Однак мінімальна сума доплати — 100 гривень. Це незначна сума, але навіть вона може допомогти мільйонам українців хоч трохи покращити своє становище, яке значно погіршилося від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, допомогу отримують близько 260 тисяч українських пенсіонерів. Грошову допомогу вони отримуватимуть мінімум чотири місяці.

За словами Метью Холлінгворта, директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні, з ростом цін через війну мільйони людей в регіонах постраждали від бойових дій, їм складно придбати речі першої необхідності. Тож вони змушені скорочувати кількість прийомів їжі або купувати менш якісну їжу.

Європейський Союз є одним із головних партнерів Всесвітньо Продовольчої програми України. Минулого місяця вони додатково виділили 6,4 мільйона євро на підтримку грошової допомоги незахищеним українцям. Загалом з березня 2023 року Європейський Союз перерахував понад 25 мільйонів євро для грошової допомоги та надав у вигляді продуктів українцям, які проживають в прифронтових регіонах та поблизу них.

Грошова допомога це один із багатьох способів підтримки українців, які постраждали від війни. Спільний проєкт Міністерства соціальної політики. Пенсійного фонду та Всесвітньої продовольчої програми дав можливість забезпечити таку підтримку та надати допомогу тим громадянам, які точне не мають грошових доплат з інших джерел. Це дозволяє Уряд України та міжнародним партнерам надавати фінансові ресурси найбільш вразливим категоріям населення, а саме пенсіонерам, багатодітним сім’ям, батькам, які виховують дітей з інвалідністю та багатьом іншим.