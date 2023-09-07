Нужно готовиться уже сейчас: на днях на Землю обрушится мощная магнитная буря

Уже в середине этой недели синоптики прогнозируют высокую геомагнитную активность. Из-за этого у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Также возможно обострение хронических болезней.

По данным сервиса Gismeteo, уже в четверг 7 сентября ожидаются мощные 4-балльные магнитные бури.

Во время таких явлений возможна сильная головная боль, учащенное сердцебиение, слабость, обострение хронических болезней. При этом это касается не только людей с хроническими болезнями или лиц пожилого возраста, даже здоровые люди могут чувствовать себя плохо

Дело в том, что магнитные бури связаны с изменениями в магнитном поле Земли. Именно поэтому они оказывают влияние не только на человека, но и на нашу технологическую и коммуникационную инфраструктуру, а также на работу космических аппаратов и спутников. Они возникают из-за изменений в солнечном ветре и солнечной активности. Вот как это происходит.

Солнце постоянно излучает потоки заряженных частиц, известных как солнечный ветер. Эти частицы, главным образом, состоят из электронов и протонов, и они движутся с большой скоростью через Солнечную систему.

Земля имеет свое собственное магнитное поле, которое создается из-за движения жидкого железа во внешнем ядре планеты. Это магнитное поле играет важную роль в защите нашей атмосферы и поверхности от солнечного ветра и космических излучений.

Когда поток солнечных частиц столкнется с магнитным полем Земли, происходит ряд сложных взаимодействий. Солнечный ветер может “двигать” магнитное поле. Кроме того, солнечные частицы могут проникать через магнитное поле и попадать в атмосферу Земли в районе полюсов.

Если солнечный ветер содержит особенно большое количество заряженных частиц, они могут вызвать интенсивные магнитные бури. Эти бури включают геомагнитные бури, которые могут привести к возмущениям в магнитном поле Земли. Эти возмущения могут повлиять на работу радиоприемников, спутниковой навигации, электроэнергетики и инфраструктуры связи.