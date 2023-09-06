Графики отключения электроэнергии уже готовы: сколько часов будем сидеть без света

Власти некоторых регионов Украины уже разработали графики отключения электроснабжения для бытовых потребителей. Их будут задействовать в случае дефицита генерации.

В Хмельницкой области энергетики ремонтируют и обслуживают оборудование, трансформаторные подстанции и пункты распределения. Жителей области отныне предупреждают о возможности почасовых отключений света.

Графики отключений вернутся, в ближайшие дни его опубликуют на официальном сайте Хмельницкоблэнерго.

В Ивано-Франковской области тоже разработан график отключения электроэнергии на случай обстрела инфраструктуры. Также специалисты разрабатывают план оперативного восстановления поврежденных электросетей.

Отмечается, что в Прикарпатье будет шесть очередей графиков почасовых отключений. Они согласованы с областной военной администрацией.

Также графики отключения введут в Винницкой области. Потребителей предупредили, что электричество могут отключать во избежание нарушения режима работы объединенной энергосистемы Украины.

Относительно продолжительности отключения электричества, то период отключения составит от двух до четырех часов с подачей электроэнергии на срок от четырех до двух часов.

На Полтавщине похожая ситуация, в регионе будет шесть очередей отключения электроэнергии. Однако сроки отключений пока неизвестны. В то же время к работе готовы 12 модульных котельных.

Во Львовской области будут введены графики отключения электроэнергии с первого октября. Точные сроки отключения электричества пока неизвестны, но ситуация будет похожей на то, что было в прошлом году.

Похожая ситуация по всей Украине, графики отключения электроэнергии будут введены по всей территории, но реальная ситуация пока неизвестна. Хотя есть большой риск того, что оккупанты продолжат свою террористическую тактику, чтобы запугать украинцев и не допустить контрнаступления наших защитников.

Отметим, что в Укрэнерго рассказали о вероятности отключения электроэнергии зимой. Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий утверждает, что ситуация полностью зависит от характера и масштабов обстрелов энергосистемы этой зимой.

В то же время энергетики делают все возможное, чтобы отремонтировать максимальное количество поврежденных объектов.