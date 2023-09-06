Графіки відключення електроенергії вже готові: скільки годин сидітимемо без світла

Влада деяких регіонів України вже розробила графіки відключення електропостачання для побутових споживачів. Їх будуть задіювати у разі дефіциту генерації.

В Хмельницькій області енергетики ремонтують та обслуговують обладнання, трансформаторні підстанції та пункти розподілу. Жителів області відтепер попереджають про можливість погодинних відключень світла.

Графіки відключень повернуться, найближчими днями його опублікують на офіційному сайті Хмельницькобленерго.

В Івано-Франківській області теж розроблено графік відключення електроенергії на випадок обстрілу інфраструктури. Також спеціалісти розробляють план оперативного відновлення пошкоджених електромереж..

Зазначається, що в Прикарпатті буде шість черг графіків погодинних відключень. Вони погоджені з обласною військовою адміністрацією.

Також графіки відключення запровадять на Вінничині. Споживачів попередили, що електрику можуть відключати для уникнення порушення режиму роботи об’єднаної енергосистеми України.

Стосовно тривалості відключення електрики, то період відключення становитиме від двох до чотирьох годин з подачею електроенергії на термін від чотирьох до двох годин.

На Полтавщині схожа ситуація, в регіоні буде шість черг відключення електроенергії. Однак терміни відключень поки невідомі. Водночас до роботи готові 12 модульних котелень.

У Львівській області будуть введені графіки відключення електроенергії з першого жовтня. Точні терміни відключення електрики поки невідомі, але ситуація буде схожою на те, що було минулого року.

Схожа ситуація по всій Україні, графіки відключення електроенергії будуть запроваджені по всій території, але реальна ситуація поки невідома. Хоча є великий ризик того, що окупанти продовжать свою терористичну тактику, щоб залякати українців та не допустити контрнаступу наших захисників.

Зазначимо, що в Укренерго розповіли про ймовірність відключення електроенергії зимою. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький стверджує, що ситуація повністю залежить від характеру та масштабів обстрілів енергосистеми цієї зими.

Водночас енергетики роблять все можливе, щоб відремонтувати максимальну кількість пошкоджених об’єктів.