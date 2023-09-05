Через “Дию” теперь можно оформить еще несколько выплат

На портале Дія запустили сразу четыре услуги для семей с детьми. Все они касаются оформления денежной помощи. Заявки можно подать онлайн. О новой возможности сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Чтобы воспользоваться услугами, нужно авторизоваться на портале Дія, выбрать необходимый сервис, заполнить соответствующую форму и подтвердить ее отправку электронной подписью или Дія. Подписью.

Подать заявку можно на следующие виды денежной помощи для семей:

на ребенка одинокой матери или отцу;

денежную помощь при усыновлении ребенка;

человеку, который ухаживает за больным ребенком;

человеку с инвалидностью с детства или денежную помощь для детей с инвалидностью.

Напомним, что теперь в Дія вернули услугу по смене места жительства. Теперь это более усовершенствованная версия, но доступна она только для женщин и детей по понятным причинам.

Так первого сентября в Украине презентовали образовательное приложение Мрія. Оно будет полезным для всех участников учебного процесса:

Для детей: есть курсы, кружки, портфолио ученика, план дня, мечта ID;

Для родителей: с помощью этого приложения могут следить за тем, в укрытиях ли ребенок, если в регионе тревога, видеть сильные стороны ребенка, к чему он имеет таланты и в чем ему нужна помощь, коммуникационные чаты с учителями;

Для учителей: убирают бумажные журналы, переносят их в онлайн, а также платформу подготовки к урокам.

Образовательное приложение “Мрія” на всю страну масштабируют уже в следующем году, а в конце этого года планируют запустить в бета-тест.

В целом Мечта – это приложение, которое поможет детям быстрее развиваться за счет контента. А с другой стороны – это возможность постоянно узнавать о грантах для детей, а родителям – возможность родителям получить фидбек об обучении ребенка.