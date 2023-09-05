Через “Дію” тепер можна оформити ще декілька виплат

На порталі Дія запустили одразу чотири послуги для сімей з дітьми. Всі вони стосуються оформлення грошової допомоги. Заявки модна подати онлайн. Про нову можливість повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Щоб скористатися послугами, потрібно авторизуватися на порталі Дія, обрати необхідний сервіс, заповнити відповідну форму та підтвердити її надсилання електронним підписом або Дія. Підписом.

Подати заявку можна на наступні види грошової допомоги для сімей:

на дитину самотній матері або батьку;

грошову допомогу при всиновленні дитини;

людині, яка доглядає за хворою дитиною;

людині з інвалідність з дитинства або грошову допомогу для дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, що тепер в Дія повернули послугу зі зміни місця проживання. Тепер це більш вдосконалена версія, але доступна вона лише для жінок та дітей зі зрозумілих причин.

Тако першого вересня в Україні презентували освітній додаток Мрія. Він буде корисним для всіх учасників навчального процесу:

Для дітей: є курси, гуртки, портфоліо учня, план дня, мрія ID;

Для батьків: за допомогою цього додатка можуть стежити за тим, чи в укриттях дитина, якщо в регіоні тривога, бачити сильні сторони дитини, до чого вона має таланти і в чому їй потрібна допомога, комунікаційні чати з вчителями;

Для вчителів: прибирають паперові журнали, переносять їх в онлайн, а також платформу підготовки до уроків.

Освітній додаток “Мрія” на всю країну масштабують вже у наступному році, а наприкінці цього року планують запустити в бета-тест.

Загалом Мрія — це застосунок, який допоможе дітям швидше розвиватися за рахунок контенту. А з іншого боку — це можливість постійно дізнаватися про гранти для дітей, а батькам – можливість батькам отримати фідбек про навчання дитини.