Сомнологи рассказали, когда нужно вытаскивать зимние одеяла и почему важно знать эту информацию

Если кто-то еще не знает, то есть такие специалисты, как сомнологи, то есть специалисты по сну. Очень часто к ним обращаются мамы маленьких детей, у которых проблемы с самостоятельным засыпанием и графиком в целом. Однако полезными сомнологи могут быть и для взрослых. Например, специалист по сну Джеймс Хиггинс рассказывает, когда лучше заменять летнее одеяло на зимнее. А также почему это важно сделать вовремя и как это в целом влияет на наш сон.

В этом году сомнологи называют дату – 7 октября

Конечно, эксперты не отрицают, что все индивидуально. Есть люди, которые любят спать под кондиционером и пользуются зимним одеялом даже летом. Однако если вы только планируете доставать свои зимние покрывала, то лучшим днем этого года выступает 7 октября. По словам эксперта, именно в первую неделю второго месяца осени обычно наблюдается резкий скачок температуры воздуха в сторону понижения.

“В 2021 году температура снизилась на 27%, тогда как в 2022 году мы ощутили впечатляющее падение температуры на 45 процентов. Основываясь на этих цифрах и исторических погодных моделях, мы советуем людям поменять постельное белье на вторые выходные месяца, то есть в субботу, 7 октября “, — заявил Хиггинс.

Также эксперты говорят, что важно именно правильно выбирать зимнее одеяло. Оно должна эффективно поглощать тепло от тела и сохранять его.

“Иначе вы рискуете страдать от дрожания и беспокойного сна. Более того, психологический аспект ощущения уюта и тепла в постели может оказать положительное влияние на ваше настроение и общий опыт сна“, — подытожил он.

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Конечно, к началу октября сложно предсказать максимально точный прогноз, однако по предварительным данным 7-8 октября действительно будет прохладно. Специалисты говорят, что температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах +8 градусов.