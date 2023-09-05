Сомнологи розповіли, коли потрібно витягувати зимові ковдри і чому важливо знати цю інформацію

Якщо хтось ще не знає, то є такі спеціалісти, як сомнологи, тобто фахівці зі сну. Дуже часто до них звертаються мами маленьких діток, в яких проблеми з самостійним засинанням та графіком в цілому. Однак корисними сомнологи можуть бути й для дорослих. Наприклад, фахівець зі сну Джеймс Хіггінс розповідає, коли краще замінювати літню ковдру на зимову. А також чому це важливо зробити вчасно і як це в загальному впливає на наш сон.

Цього року сомнологи називають дату — 7 жовтня

Звісно експерти не заперечують, що все індивідуально. Є люди, які полюбляють спати під кондиціонером і користуються зимовою ковдрою навіть влітку. Однак, якщо ви лише плануєте діставати свої зимові покривала, то найкращим днем цього року виступає 7 жовтня. Зі слів експерта, саме в перший тиждень другого місяця осені зазвичай спостерігається різкий стрибок температури повітря у сторону зниження.

“У 2021 році температура знизилася на 27%, тоді як у 2022 році ми відчули вражаюче падіння температури на 45 відсотків. Базуючись на цих цифрах та історичних погодних моделях, ми радимо людям поміняти постільну білизну на другі вихідні місяця, тобто в суботу, 7 жовтня”, – заявив Хіггінс.

Також експерти кажуть, що важливо саме правильно вибирати зимову ковдру. Вона повинна ефективно поглинати тепло від тіла та зберігати його.

“Інакше ви ризикуєте страждати від тремтіння та неспокійного сну. Щобільше, психологічний аспект відчуття затишку та тепла в ліжку може мати позитивний вплив на ваш настрій і загальний досвід сну”, – підсумував він.

Українські синоптики погоджують з іноземним експертом

Звісно, на початок жовтня складно передбачити максимально точний прогноз, однак за попередніми даними 7-8 жовтня дійсно буде прохолодно. Фахівці кажуть, що температура повітря в ці дні коливатиметься в межах +8 градусів.