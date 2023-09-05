Болезнь не основание для освобождения от мобилизации: новое постановление Минобороны шокировало украинцев

Министерство обороны в очередной раз расширило перечень лиц, которые являются годными к службе во время военного положения. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Приказ №490 от 18 августа Министерства обороны вносит изменения в положение о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.

Согласно тексту, ограниченно годными в военное время теперь признают людей с клинически вылеченным туберкулезом и окончательными изменениями после вылеченного туберкулеза.

Кроме того, в военное время будет в индивидуальном порядке определяться пригодность к службе с такими заболеваниями:

бессимптомные носители ВИЧ инфекции;

лица с медленно прогрессирующим и непрогрессирующим с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями болезней крови и кроветворных органов;

лица с незначительными нарушениями функций эндокринной системы, незначительными нарушениями пищевого поведения и обмена веществ.

Список критерии определения годными для службы теперь включает людей с такими проблемами:

с легкими кратковременными проявлениями психических расстройств;

с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническими состояниями;

с медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

с эпизодическими пароксизмальными расстройствами (кроме эпилепсии) с незначительными нарушениями функций органов в системе.

Отметим, что 7 августа 2023 года разгорелся скандал на фоне сообщений, что жителя Одесской области призвали в ряды Вооруженных сил Украины несмотря на то, что он болен эпилепсией. По прибытии в воинскую часть мужчина умер. Общественность опасается, что такие случаи станут более частыми. Это далеко не первый случай, когда призывают лиц, которые не являются пригодными даже во время действия военного положения. В то же время законодатели хотят упростить документообмен между лечебными учреждениями и Территориальными центрами комплектования. Теперь информация будет подтягиваться автоматически, поэтому те, кто действительно не может нести службу по состоянию здоровья, получит освобождение от мобилизации или отсрочку.