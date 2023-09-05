Хвороба не підстава для звільнення від мобілізації: нова постанова Міноборони шокувала українців

Міністерство оборони вкотре розширило перелік осіб, які є придатними до служби під час воєнного стану. Відповідний наказ міністерства опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Наказ №490 від 18 серпня Міністерства оборони вносить зміни в положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України.

Відповідно до тексту, обмежено придатними в воєнний час тепер визнають людей з клінічно вилікуваним туберкульозом та остаточними змінами після вилікуваного туберкульозу.

Крім того, у воєнний час буде в індивідуальному порядку визначатися придатність до служби з такими захворюваннями:

безсимптомні носії ВІЛ інфекції;

особи з повільно прогресуючим та непрогресуючим з незначними порушеннями функцій та рідкісними загостреннями хвороб крові та кровотворних органів;

особи з незначними порушеннями функцій ендокринної системи, незначними порушеннями харчової поведінки та обміну речовин.

Список критерії визначення придатними для служби тепер включає людей з такими проблемами:

з легкими короткочасними проявами психічних розладів;

з невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічними станами;

з повільно прогресуючими захворюваннями центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

з епізодичними пароксизмальними розладами (крім епілепсії) з незначними порушеннями функцій органів у системі.

Зазначимо, що 7 серпня 2023 року розгорівся скандал на фоні повідомлень, що жителя Одеської області призвали до лав Збройних сил України попри те, що він хворий на епілепсію. Після прибуття до військової частини чоловік помер. Громадськість побоюється, що такі випадки стануть частішими. Це далеко не перший випадок коли призивають осіб, які не є придатними навіть під час дії воєнного стану. Водночас законотворці хочуть спростити документообмін між лікувальними закладами та Територіальними центрами комплектування. Тепер інформація підтягуватиметься автоматично, тож ті, хто справді не може нести службу через стан здоров’я, отримає звільнення від мобілізації чи відстрочку.