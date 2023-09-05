НБУ заявив, що ряд купюр більше не будуть дійсними: до кінця вересня їх ще можна обміняти

В Україні вже кілька років поспіль поступово вилучають з обігу різноманітні монети та банкноти. Якщо мова про монети, то зараз вже не вважаються дійсними монети номіналом у 1, 2, 5, 10 та 25 копійок. Їх не приймають у магазинах та на касах банків. Окрім цього вилучають й старі купюри, які вже вважаються сильно зношеними. Стосовно останніх, в НБУ заявляли, що нема потреби бігти у відділення та обмінювати їх на нові. Мовляв, “старими” грішми можна розраховуватися, їх прийматимуть, однак в обіг повторно вони не попадуть. Та зараз інформація дещо оновилася, і НБУ дав українцям час до кінця вересня, щоб позбутися ряду банкнот.

Мова про купюри випущені до 2003 року

Як зазначають в НБУ мова про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень випущених до 2003 року.

“Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться“, – йдеться у повідомленні.

Обмін купюр повністю безкоштовний і здійснити його можна у таких банках, як Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзен та ПУМБ. Також, можна звернутися безпосередньо до НБУ за адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

В головному банку країни заявляють, що це рішення прийнято задля того, щоб якісно оптимізувати номінальний ряд банкнот. Підвищити якість та безпеку грошей. Гривням, які були випущені до 2003 року вже 20 років, а що цікаво дрібні купюри номіналом у 1, 2 чи 5 гривень живуть в середньому рік. Банкноти більшого номіналу, наприклад, 500 гривень — живуть в середньому 8 років. Загалом, мета НБУ суттєво зменшити кількість паперових грошей та максимально замінити їх на монети.