Кабмин выделил профессии, которые в ближайшем будущем будут очень востребованными и высокооплачиваемыми

Война вносит коррективы во все сферы жизни. Рынок труда тоже значительно трансформируется и будет продолжать это делать. К примеру, в 2022 году наблюдалась огромная нехватка вакансий, а в 2023 году наблюдается дефицит кадров. Вскоре снова будут новые изменения. В частности, уже известно, что Правительство увеличило спецзаказ на подготовку некоторых специалистов. В учебных заведениях было добавлено около 3500 дополнительных мест для обучения будущих социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

Уже наблюдается большой дефицит и для других специалистов

Также будут усиленно готовить медиков, а именно реабилитологов и психологов. В правительстве заявляют, что этих специалистов уже не хватает и со временем эта ситуация будет только усложняться.

“Госзаказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны – мы учитываем и наши потребности на будущее: масштабное восстановление и модернизация потребует привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов”, – отмечают чиновники.

Также среди приоритетных направлений фигурирует педагогика и инженерия.

В ком больше всего нуждаются уже сегодня?

Кроме вышеупомянутых профессий, на рынке также наблюдается сильный дефицит водителей. Причем речь как о внутренних перевозках, так и международных. Сильно не хватает даже водителей такси. Кроме этого есть недостаток среди рабочих специальностей, ведь сюда преимущественно трудоустраивают мужчин, военнообязанных и массово мобилизуемых. Охотно примут на работу слесарей, электромехаников, токарей. Зарплаты кстати тоже выросли. К примеру, тот же водитель может зарабатывать в среднем 30 000 гривен в месяц.

Кстати, в 2024 году должна вырасти минимальная зарплата. Ожидается, что она составит 8000 гривен, а через год 9000 гривен. Эксперты говорят, что это ничто по сравнению с тем уровнем инфляции, который сейчас наблюдается.