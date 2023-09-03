Миллионы пенсионеров получат выплату от ООН: названы условия и сроки

Пожилые люди, проживающие в регионах, которые больше всего пострадали от военного конфликта, могут получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций. На сегодня этот вид помощи получили уже более 260 тысяч пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В рамках инициативы Всемирная продовольственная организация оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях ведения активных боевых действий или возможных боевых действий, включенных в соответствующий перечень правительства Украины, и которые получают пенсионные выплаты менее трех тысяч гривен и не получали других денежных выплат (помощь на проживание для ВПЛ или от международных организаций) с марта 2023 года.

Пенсионеры, соответствующих условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату в размере разницы между пенсией, которую они получат и суммой 3 000 гривен. Минимальный размер выплаты – 100 гривен. Средства будут выплачивать на банковский счет, на который пенсионер получает свою обычные выплаты от государства.

Данные о таких пенсионерах есть в базе данных Пенсионного фонда Украины, поэтому подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу ООН или Пенсионный фонд не нужно.

По состоянию на сейчас программа нацелена на четверть миллиона пенсионеров, и каждый пенсионер, будет получать платежи минимум четыре месяца подряд. Общая сумма, которую организация предоставляет пенсионерам в этом месяце составляет 115 миллионов гривен.

По данным пресс-службы Министерства социальной политики, по состоянию на 30 августа этого года доплаты к пенсии получило примерно 260 тысяч украинских пенсионеров.

Напомним, что внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на выплату в размере две тысячи гривен на взрослого и три тысячи гривен на ребенка, но только при условии получения статуса ВПЛ. В то же время около 180 тысяч украинцев лишат выплат поскольку они не соответствуют новым правилам.