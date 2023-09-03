Мільйони пенсіонерів отримають виплату від ООН: названо умови та терміни

Люди похилого віку, які проживають в регіонах, які найбільше постраждали від воєнного конфлікту, можуть отримати фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй. На сьогодні цей вид допомоги отримали вже понад 260 тисяч пенсіонерів. Про це повідомили в пресслужбі організації.

В рамках ініціативи Всесвітня продовольча організація надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях ведення активних бойових дій або можливих бойових дій, які включено до відповідного переліку уряду України, та які отримують пенсійні виплати менше за три тисячі гривень та не отримували інших грошових виплат (допомога на проживання для ВПО або від міжнародних організацій) з березня 2023 року.

Пенсіонери які відповідають умовам отримання цієї допомоги. отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі різниці між пенсією, яку вони отримають та сумою 3 000 гривень. Мінімальний розмір виплати — 100 гривень. Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок, на який пенсіонер отримує свою звичайні виплати від держави.

Дані про таких пенсіонерів є в базі даних Пенсійного фонду України, тож подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми ООН чи Пенсійного фонду не потрібно.

Станом на зараз програма націлена на чверть мільйона пенсіонерів, і кожен пенсіонер, буде отримувати платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Загальна сума, яку організація надає пенсіонерам в цьому місяці становить 115 мільйонів гривень.

За даними пресслужби Міністерства соціальної політики, станом на 30 серпня цього року доплати до пенсії отримало приблизно 260 тисяч українських пенсіонерів.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на виплату у розмірі дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину, але лише при умові отримання статусу ВПО. Водночас близько 180 тисяч українців позбавлять виплат оскільки вони не відповідають новим правилам.