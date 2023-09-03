В Україні стартувала масова перевірка отримувачі пенсій: в кого відберуть виплати

В Україні Ощадбанк з 1 вересня відновив проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб. Якщо не звернутися до банку для проходження ідентифікації, то виплата буде призупинена.

За даними пресслужби Ощадбанку, після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою витраті операції за рахунком автоматично розблокуються банком не пізніше наступного календарного дня.

Як проводиться процедура фізичної ідентифікації?

Для того, щоб пройти процедуру фізичної ідентифікації, потрібно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку. При собі потрібно пати паспорт або інший документ, який підтвердить вашу особу, а тако основну платіжну карточку або основне електронне пенсійне посвідчення.

Далі потрібно буде надати працівнику банку основну карточку або основне електронне пенсійне посвідчення та паспорт або інший документ..

Також потрібно буде провести процедуру зняття коштів або переглянути залишок за рахунком на касі через касовий POS-термінал, тобто виконати будь-яку операцію, при якій власник картки повинен внести PIN код.

Відповідно до заяви фінансової установи, питання припинення або подовження нарахування пенсійних чи інших видів соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють нарахування соціальних виплат.

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році збільшать виплати з 2 093 гривень до 2 361 гривні. При цьому максимальна пенсія зросте одразу на 2 600 тисячі гривень. Таким чином максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень на місяць. Однак отримує таку пенсію дуже невелика кількість українців, натомість третина всіх пенсіонерів отримує лише мінімальну пенсію.

Зазначимо, що з 1 вересня близько 180 тисяч внутрішніх переселенців залишаться без виплат, оскільки держава перегляне дані всіх осіб та позбавить виплат тих, хто перебуває за кордоном або має на банківському рахунку понад 100 тисяч гривень або здійснив покупку на значну суму.