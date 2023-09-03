Повістки почнуть вручати жінкам: кого мобілізують вже з 1 жовтня

В України триває загальна мобілізація, таким чином всі чоловіки у віці від 18 до 60 років отримують повістки. Однак вже в найближчій перспективі призовна кампанія може поширитися і на жінок. Про це розповіла “Блондинка в політиці” на своєму каналі в TikTok.

В сюжеті йде мова про те, що вже з 1 жовтня українок зобов’яжуть стати на військовий облік, і якщо воєнний стан в Україні знову продовжать, то їм загрожуватиме заборона на виїзд за кордон без наявності спеціального дозволу.

Таким чином, відповідно до наказу Міністерства оборони в обов’язковому порядку на облік повинні будуть стати жінки-медики, медсестри та фармацевти. Ті жінки, які мають професію, суміжну з військовою справою, зможуть ставати на військовий облік за власним бажанням

Автор публікації підкреслює, що на жінок-військовозобов’язаних будуть покладати ті самі обов’язки, що і на чоловіків, а саме:

проходити військовий вишкіл;

повідомляти Територіальні центри комплектування про зміну місця реєстрації/проживання, а також про зміну сімейного стану.

В результаті, українок, після постановки на військовий облік, так само як і чоловіків не будуть випускати за межі нашої країни без наявності спеціального документа.

Нагадаємо, що в Україні посилюють мобілізацію, таким чином тепер будуть призивати чоловіків, які раніше вважалися непридатними до служби. Тож тепер доведеться служити навіть з певними захворюваннями, а саме:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.