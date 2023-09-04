Мобилизация усиливается: с конца месяца ряд украинок поставят на воинский учет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, таким образом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Однако уже в ближайшей перспективе призывная кампания может распространиться и на женщин. Об этом рассказала “Блондинка в политике” на своем канале в TikTok.

В сюжете идет речь о том, что уже с 1 октября украинок обяжут стать на воинский учет, и если военное положение в Украине снова продлят, то им будет грозить запрет на выезд за границу без наличия специального разрешения.

Таким образом, в соответствии с приказом Министерства обороны в обязательном порядке на учет должны будут стать женщины-медики, медсестры и фармацевты. Те женщины, которые имеют профессию, смежную с военным делом, смогут становиться на воинский учет по собственному желанию

Автор публикации подчеркивает, что на женщин-военнообязанных будут возлагать те же обязанности, что и на мужчин, а именно:

проходить военную подготовку;

сообщать Территориальные центры комплектования об изменении места регистрации/проживания, а также об изменении семейного положения.

В результате, украинок, после постановки на воинский учет, так же как и мужчин не будут выпускать за пределы нашей страны без наличия специального документа.

Напомним, что в Украине ужесточают мобилизацию, таким образом теперь будут призывать мужчин, которые ранее считались непригодными к службе. Поэтому теперь придется служить даже с определенными заболеваниями, а именно:

2-в – клинически вылеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.